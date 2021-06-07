وزير المالية المصري: تكرار تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي صعب وقد لا نجد القائد المسؤول

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار الإصلاح الاقتصادي في البلاد تاريخي، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار صعب خصوصا وأن "الشعب كان من الممكن ألا يتقبل الإصلاح".

وقال: "الله أكرم مصر بالقائد الذي يتخذ القرار الصعب ويتحمل تبعاته وبالشعب المصري الذي قبل التحدي. تجربة مصر بالإصلاح الاقتصادي يضرب بها المثل الآن".

وأضاف: "تكرار تنفيذ التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي ليس سهلا، وأن الدول الأخرى قد لا تجد القائد الذي يتحمل تلك المسؤولية أو الشعب الذي يتحمل تبعات القرار".

وتابع: "مصر شهدت أياما عصيبة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والدولة لم يكن لديها سيولة قيمتها 15 مليون دولار لاستيراد الأدوية في فترة حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب".

وأشار إلى أن "مصر لم تمتلك العملة الصعبة لاستيراد القمح، ومررنا بظروف صعبة وأيام عصيبة، والمصريون عندما كانوا يدخلون الأسواق للتبضع كانوا يجدون رفوفها فارغة".

وأضاف أن "سفراء الدول الأجنبية كانوا من أكثر الأشخاص الذين زاروا المالية، كون الشركات الخاصة بدولهم لها مستحقات مالية متأخرة".

المصدر: "الشروق"