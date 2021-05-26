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صندوق النقد الدولي يتوقع نموا عاليا للاقتصاد المصري

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي يتوقع نموا عاليا للاقتصاد المصري
Reuters
صورة تعبيرية
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أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.8% في العام المالي الجاري 2020 - 2021.

كذلك توقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في العام المالي المقبل 2021 - 2022.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

وأضاف الصندوق أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا.

المصدر: وكالات

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