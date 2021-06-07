الولايات المتحدة.. استرجاع ملايين الدولارات دفعت لمخترقي موقع شركة "كولونيل بايبلاين"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه "تم استرجاع ملايين الدولارات من العملات الرقمية دفعت للقراصنة الذين اخترقوا موقع شركة أنابيب "كولونيال بايبلاين"، مؤخرا وعطلوا نشاطها.

وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام الأمريكي خلال مؤتمر صحفي: "في وقت سابق من اليوم، استعادت وزارة العدل معظم الفدية المدفوعة لشبكة "دارك سايد" في أعقاب الهجوم الإلكتروني. الهجمات مقابل الفدية غير مقبولة، وعندما تستهدف بنيتنا التحتية فلن ندخر أي جهد في مواجهتها.. اليوم قلبنا الطاولة على "دارك سايد".

وكان رئيس شركة "كولونيال بايبلاين" المشغلة لخط ضخم لأنابيب النفط في الولايات المتحدة جوزيف بلونت، أعلن الشهر الماضي أنه سمح بدفع فدية قدرها 4,4 مليون دولار للقراصنة الذين نفذوا هجوما إلكترونيا على شبكة الشركة.

المصدر: "الإندبندنت"