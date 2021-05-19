شركة "كولونيال بايبلاين" تقر بدفع فدية لقراصنة إلكترونيين استهدفوها

أعلن رئيس شركة "كولونيال بايبلاين" المشغلة لخط أنابيب نفط في الولايات المتحدة أنه سمح بدفع فدية قدرها 4,4 مليون دولار للقراصنة الذين نفذوا هجوما إلكترونيا على شبكتها.

وقال جوزيف بلونت في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: "أعلم أنه قرار أثار كثيرا من الجدل.. أعترف أنني لم أشعر بالراحة لرؤية الأموال تتبخر وتذهب إلى مثل هؤلاء الأشخاص، لكنه كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به من أجل البلد".

وهذا أول إقرار من الشركة بدفع فدية، بعد أن كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الشركة حولت 5 ملايين دولار فدية للقراصنة.

هذا وأكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولمأن الهكرز الذين هاجموا "كولونيال بايبلاين" وتسببوا بتعطل عمل منظومة أنابيب لنقل المحروقات.

وشهدت عدة ولايات في شرق البلاد نقصا في إمدادات الوقود لأيام خلال الأسبوع الماضي فاقمها تدفق مستهلكين مذعورين على محطات البنزين.

المصدر: "أ ف ب" + RT