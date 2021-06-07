بلينكن: نبحث مع ألمانيا سبل تعويض خسائر أوكرانيا جراء "السيل الشمالي 2"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تبحث مع ألمانيا سبل التعويض عن الخسائر التي ستتكبدها أوكرانيا جراء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وقال بلينكن أثناء جلسة الاستماع أمام مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، إن "إتمام مد خط الأنابيب أمر واقع".

وتابع: "الآن جلست ألمانيا إلى طاولة المفاوضات، ونحن نعمل معها على دراسة ما يمكن فعله لضمان حفاظ أوكرانيا على الأموال التي قد تخسرها في المستقبل بسبب التفاف خط الأنابيب هذا على أراضي أوكرانيا، وكذلك ضمان عدم قدرة روسيا على استخدام الغاز أداة للضغط أو سلاحا ضد أوكرانيا أو أي جهة أخرى".

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وأعرب بلينكن عن ثقته بأن "هناك سبلا لتحقيق ذلك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد إعادة النظر في قرارها إعفاء شركة Nord Stream 2 AG الروسية الأوروبية المشتركة التي تنفذ مشروع "السيل الشمالي 2"، من العقوبات.

وكانت واشنطن قد أعلنت عن إعفاء الشركة المذكورة ومديرها الألماني ماتياس فارنيغ من العقوبات في مايو الماضي، لكنها أعلنت في الوقت ذاته عن فرض عقوبات جديدة على سفن وشركات روسية مشاركة في تنفيذ المشروع.

وأعلنت روسيا في 4 يونيو الجاري عن إتمام مد واحد من خطي الأنابيب اللذين يشملهما مشروع "السيل الشمالي 2" ومن المتوقع إتمام الخط الثاني خلال شهرين.

المصدر: وكالات