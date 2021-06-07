وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: عصر النفط لم ينته بعد

اعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، أن عصر النفط لم ينته بعد "فهناك إمكانات وآفاق كبيرة له في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا".

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وقالت كنيسل: "لقد كان عمري 7 سنوات فقط عندما صدر تقرير ناي روما والذي قال إن الطلب على النفط سيتوقف بحلول عام 2000، ويمكن القول إنني أتابع سوق النفط باحتراف مدة 25 عاما الماضية، وسمعت الكثير من التوقعات خلال هذا الوقت، لكنني ما زلت لا أومن بأن عصر النفط يقترب من نهايته".

ووفقا لكنيسل، فقد انخفض استهلاك النفط منذ العام 2006 في الأسواق التقليدية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنه على العكس يتزايد باستمرار في آسيا لأسباب مختلفة، منها الديموغرافيا والتنمية الاقتصادية.

وأشارت كنيسل إلى أن الطلب على الخام انخفض بشكل كبير في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، بعدما كان قبل الجائحة عند مستوى 100 مليون برميل يوميا، الآن يتعافى الطلب حيث صعد إلى 90 مليون برميل ومن المرجح أن يكون عند 90-100 مليون في المستقبل القريب.

ودخلت كنيسل مؤخرا ضمن عضوية مجلس إدارة شركة الطاقة الروسية "روس نفط"، وفقا لما أظهرته وثائق صادرة عن الشركة.

وترأست كنيسل وزارة الخارجية النمساوية من العام 2017 وحتى العام 2019، وهي حاصلة على دكتوراه في القانون.

وعن سبب قبولها للعرض بأن تصبح عضوا في مجلس إدارة شركة "روس نفط"، قالت إنها والشركة الروسية لديهما نفس الآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بسوق النفط والتنمية المستدامة.

المصدر: نوفوستي