وزيرة الخارجية النمساوية السابقة ضمن مجلس إدارة "روس نفط" الروسية

دخلت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، ضمن عضوية مجلس إدارة شركة الطاقة الروسية "روس نفط"، وفقا لما أظهرته وثائق صادرة عن الشركة.

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وتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة، ويتألف المجلس من 11 شخصا.

وترأست كنيسل وزارة الخارجية النمساوية من العام 2017 وحتى العام 2019، وكنيسل حاصلة على دكتوراه في القانون.

كذلك ضم مجلس الإدارة الجديد للشركة نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، والرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، والرئيس السابق لشركة "بي بي" (BP)، روبرت دادلي، ورئيس مؤسسة قطر للبحث والتطوير، فيصل السويدي، وممثل صندوق الثروة السيادية القطري، حمد راشد المهندي.

المصدر: نوفوستي