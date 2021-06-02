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كم من السنوات يكفي روسيا الإنتاج المحلي من الذهب؟

مال وأعمال

كم من السنوات يكفي روسيا الإنتاج المحلي من الذهب؟
Sputnik
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صرّح وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، بأن مستوى استخراج الذهب الحالي في بلاده يكفي روسيا لمدة 40 عاما.

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وقال كوزلوف في مقابلة مع صحيفة إزفستيا: "تحتل روسيا المركز الأول في العالم من حيث احتياطي الذهب (13٪)، وهي في المركز الثالث، بعد الصين وأستراليا، من حيث إنتاج الذهب. والبلاد مكتفية، بالمستوى الحالي للإنتاج ، لنحو 40 عاما".

ولفت وزير الموارد الطبيعية الروسي إلى أن بلاده تعمل بانتظام على زيادة قاعدة مواردها من الذهب، مشيرا بشكل خاص إلى أن الزيادة في احتياطيات المعدن الأصفر الثمين منذ عام 2010 بلغت حوالي 6 آلاف طن، علاوة على بدء العمل في ثلاثة حقول ذهب كبيرة، وإعادة تطوير العديد من الحقول الكبيرة في منطقة إيركوتسك وفي الشرق الأقصى.

المصدر: نوفوستي

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