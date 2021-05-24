بعد تعيين "تشيزي" لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء في الأردن.. المهندسون يردون على وزيرة الطاقة

أبدى رئيس شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنية مالك العمايرة عن استغرابه من تعيين وزارة الطاقة شركة عالمية لتحليل ما حصل من انقطاع للتيار الكهربائي في المملكة.

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وقال العمايرة لجريدة "الغد"، اليوم الاثنين: "لدينا كفاءات وخبرات أردنية جابت العالم أجمع بخبرتها الفنية باستطاعتها معرفة المشكلة الإدارية والفنية لما حصل من انقطاع للتيار الكهربائي وتحديد سبب الخلل دون اللجوء للشركات الأجنبية".

وأكد العمايرة، أنه من المتوقع أن يكون السبب معروفا لدى وزراة الطاقة الأردنية، وما حصل هو خلل في غرفة التحكم والسيطرة ولم يتم التعامل مع الخلل بشكل فوري.

وكانت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مجلس الوزراء الأردني قرر تعيين شركة فنية عالمية لتحليل ما حصل يوم الجمعة.

وقالت في جلسة لمجلس النواب إن اسم الشركة "تشيزي ونحن نريد معرفة الأسباب ولماذا حصل؟ ونحن نريد معرفة ما حصل".

وأضافت: "نحن نعلم ان ما حصل بسبب خلل فني في الخط الكهربائي الأردني المصري وتم فصل الخط بسبب التأرجح الذي حصل وعندما تم فصل الخط حصل ارتداد فتم فصل المحولات وهذا لا يعني أن المشكلة في مصر، وحتى الآن دون دراسة كاملة لا يمكن الإجابة عن التساؤلات ومجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعيين شركة فنية عالمية لتحليل ما حصل واسمها شركة (تشيزي) ونحن نريد معرفة الأسباب ولماذا حصل ونحن نريد معرفة ما حصل".

من جهته، قال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية، أمجد الرواشدة، للنواب نحن بحاجة لمعلومة فنية أكثر عمقا ونحن بحاجة لتسلسل الأحداث لمعرفة أسباب الانقطاع.

المصدر: "الغد"