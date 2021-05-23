الأردن.. فتح سبعة خطوط جوية بداية يونيو

أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالأردن، عبدالرزاق عربيات، أنه سيتم إعادة فتح 7 خطوط جوية اعتبارا من بداية يونيو، وتضم: ميلان، بروكسل، بودابست، بوخارست، قبرص، براغ وارسو.

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وقال عربيات، "إننا نأمل بأن تعود الحركة السياحية لصيف 2021 بزيادة في أعداد السياح الأجانب القادمين للمملكة"، مؤكدا عودة جميع الخطوط الجوية في شهر أكتوبر من هذا العام 2021 إلى عمان والعقبة بالإضافة إلى خطوط الايزي جت (Easy Jet) وفق ما نقلت عنه "الرأي".

وأضاف أن "الهيئة بدأت بحملات تسويقية مكثفة مع دول الخليج، وهي ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعاون مشترك مع دول الخليج من خلال بروتوكولات وإجراءات منظمة، حيث تم إطلاق حملة في السعودية وعلى الحدود بتركيب لوحات إعلانية بعنوان (اشتقنالكم) على كافة المعابر، حيث وجدت صدى كبيرا عند أهم المؤثرين في السوشيال ميديا followers من السعوديين، ونعمل معهم للتسويق والترويج للأردن".

وبين أن الدول المجاروة ما زالت تحكمها تداعيات جائحة كورونا من إغلاقات وقيود السفر، "وهذا الأمر جعلنا نعمل بجهد مضاعف لاستقطاب السياح سواء العرب أو من بعض الدول الأوروبية، كما أن الطقس وما يتمتع به مناخنا المعتدل يجعله قبلة متميزة للسياحة لدينا".

ونوه عربيات إلى التعاون مع الحكومة لإستقبال السياح من باقي دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، وذلك بالعمل على دراسة خطة تعنى باتخاذ إجراءات تخفيفية أخرى.

وأعرب عربيات عن أمله في عودة السياحة تدريجيا، "نتيجة لهذه الاجراءات"، لافتا إلى عودة التعاون بين هيئة تنشيط السياحة والملكية الأردنية من خلال اتفاقية ستوقع قريبا.

المصدر: "عمون"