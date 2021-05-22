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الجزائر تفتح مجالها الجوي مع فرنسا فقط

مال وأعمال

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع فرنسا فقط
Reuters
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كشف السفير الجزائري في باريس، محمد عنتر داوود، أن فرنسا ستكون الوجهة الوحيدة بعد الفتح الجزئي للأجواء في يونيو المقبل.

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وقال السفير عنتر داوود، في تصريح لـ"التلفزيون الجزائري"، اليوم الجمعة، إن الوجهة ستضمن 5 رحلات يومية من باريس وليون ومارسيليا باتجاه الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

وأوضح السفير أنه ستتم دراسة إمكانية اطلاق المرحلة الثانية والتي ستضمن رحلات من ليل وتولوز، مع إضافة مطاري عنابة وتلمسان.

المصدر: "الشروق"

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