تداعيات ضريبة القيمة المضافة مستمرة في السعودية.. بيانات جديدة للتضخم

أفادت بيانات رسمية بتسارع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3 بالمئة في أبريل 2021 من 4.9 بالمئة في الشهر السابق، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الزيادة السنوية البالغة 5.3 بالمئة ترجع بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة.

وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 بالمئة في 2020، وارتفع في النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن رفعت السلطات السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 بالمئة بهدف دعم خزائن الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ووفقا لتقديرات حكومية أولية صدرت في وقت سابق هذا الشهر، انكمش اقتصاد المملكة 3.3 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 بالمئة، متعافيا من أثر الجائحة.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 بالمئة في 2021 بعد انكماشه 4.1 بالمئة العام الماضي.

المصدر: رويترز