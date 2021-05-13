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الروبل الروسي يعوض بعض خسائره أمام الدولار واليورو

مال وأعمال

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره أمام الدولار واليورو
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو، اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد التراجع الذي سجله الروبل الروسي، أمس الأربعاء.

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وجاء الارتفاع كإجراء تصحيحي بعد انخفاض أمس، وجرى تداول العملة الروسية بحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، عند 74.39 روبل للدولار، حيث تراجع سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 23 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر إغلاق أمس.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 29 كوبيكا إلى 89.93 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وصعدت العملة الروسية اليوم على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار الذهب الأسود عن قمة ثمانية أسابيع، وتم تداول مزيج "برنت" دون مستوى 68 دولارا للبرميل.

المصدر: RT

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