مصر تعلن ارتفاع حصة الذهب في احتياطي البلاد

أعلن البنك المركزى المصري أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع إلى نحو 4.128 مليار دولار، حتى نهاية أبريل 2021.

وحسب بيانات البنك، ارتفع رصيد الذهب إلى نحو 4.128 مليار دولار، ما يعادل نحو 65 مليار جنيه، مقابل نحو 3.705 مليار دولار، ما يعادل نحو 58 مليار جنيه، في نهاية شهر أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال عام واحد.

وكان "المركزي المصري" قد أعن قبل أيام عن صافي الاحتياطيات الأجنبية التي ارتفعت إلى 40.343 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2021 مقارنة بـ40.337 مليار دولار في نهاية مارس من العام الجاري، بزيادة قدرها نحو 6 ملايين دولار.

المصدر: اليوم السابع