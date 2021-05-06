جيف بيزوس يبيع 2.5 مليار دولار من أسهم "أمازون"

باع مؤسس شركة "أمازون" والرئيس التنفيذي السابق لها، جيف بيزوس، ما قيمته 2.5 مليار دولار من أسهم "أمازون" يومي الاثنين والثلاثاء، وفقا لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وبحسب "فوربس" فإنه وبعد احتساب الضرائب، سيصل صافي ربح بيزوس وهو أغنى شخص في العالم، إلى 1.9 مليار دولار، مبينة أن ثروة بيزوس تقدر بـ192.6 مليار دولار.

والصفقات هذه تمثل أولى صفقات البيع التي يقوم بها بيزوس هذا العام، بعد أن باع في العام الماضي ما قيمته أكثر من 10 مليارات دولار من أسهم "أمازون" عبر ثلاث دفعات من المبيعات في فبراير وأغسطس ونوفمبر.

وفي الإجمالي، باع بيزوس ما يقرب من 740 ألف سهم في "أمازون" هذا الأسبوع بأسعار الأسهم التي تتراوح بين 3274 دولارا و 3485 دولارا، وفقا لوثائق جديدة تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وبهذا يكون بيزوس يمتلك ما يقرب من 52.5 مليون سهم في "أمازون"، وهي حصة 10.4٪ في الشركة.

المصدر: "فوربس"