موسكو تصدر سندات لأول مرة منذ 8 سنوات.. والطلب يزيد على العرض

أعلنت سلطات مدينة موسكو عن إصدارها سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 35 مليار روبل (نحو 467 مليون دولار)، مشيرة إلى أن الطلب على السندات زاد على العرض بأكثر من الضعفين.

وأشار نائب عمدة موسكو فلاديمير يفيموف يوم الثلاثاء، إلى أن حجم الطلبات لشراء السندات بلغ 79.3 مليار روبل (نحو 1.06 مليار دولار).

وتم تحديد عوائد السندات عند 6.73%، ما يزيد على عائد سندات الاقتراض الفدرالي الروسية بنسبة 0.53%.

وهذا هو أول طرح للسندات من قبل سلطات موسكو منذ 8 أعوام، حيث قال نائب العمدة إن الموارد المالية التي ستجنيها المدينة بفضل إصدار السندات ستنفق على مشاريع البنية التحتية.

إضافة إلى ذلك، قررت سلطات موسكو إصدار "سندات خضراء" مدتها 7 سنوات، بقيمة 70 مليار روبل (أكثر من 930 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يبدأ طرحها في 27 مايو المقبل.

المصدر: وكالات