رئيس الوزراء المصري: نستهدف نمو الاقتصاد 6-7% في السنوات الثلاث المقبلة

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، عن هدف طموح للاقتصاد المصري في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة المصرية تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسبة النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل ، مع زيادة أيضا في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة القادرة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود في ظل جائحة كورونا.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في العام المالي 2021-2022 من 2.8% متوقعة في العام المالي الحالي 2020-2021.

المصدر: اليوم السابع