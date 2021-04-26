تسلا تسجل إيرادات تفوق توقعات وول ستريت بدعم من تسليمات قياسية وطلب صيني قوي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9zg
أعلنت تسلا يوم الاثنين عن إيرادات للربع الأول من العام أعلى قليلا من توقعات وول ستريت بدعم من تسليمات قياسية وطلب قوي من الصين.
وسجلت تسلا مستوى قياسيا للتسليمات في الربع الأول على الرغم من نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية ألحق ضررا كبيرا بمنافسيها في قطاع السيارات.
وقالت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية والتي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إن الإيرادات في الربع الأول قفزت إلى 10.39 مليار دولار من 5.99 مليار دولار قبل عام.
وكان محللون قد توقعوا إيرادات قدرها 10.29 مليار دولار، بحسب بيانات "آي بي إي إس" من رفينيتيف.
المصدر: رويترز