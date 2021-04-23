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روسيا.. الاحتياطيات الدولية تصعد بنحو 3 مليارات دولار في أسبوع

مال وأعمال

روسيا.. الاحتياطيات الدولية تصعد بنحو 3 مليارات دولار في أسبوع
Sputnik
صورة تعبيرية
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تواصل روسيا زيادة حيازتها من الذهب والنقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 583.7 مليار دولار بحلول 16 أبريل الجاري.

ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت الحيازات خلال الأسبوع الماضي بواقع 3.2 مليار دولار أو بنسبة 0.6% عن الأسبوع الذي قبله.

وقال المركزي الروسي إن نمو الاحتياطيات جاء نتيجة "إعادة تقييم إيجابي لسعر الصرف ومشتريات النقد الأجنبي".

وللمقارنة فقد كانت الاحتياطيات في مطلع أبريل 2020 عند مستوى 563.473 مليار دولار، ويعني ذلك أنها نمت منذ ذلك التاريخ بواقع 20.22 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من مخزون من الذهب وعملات أجنبية وحقوق سحب خاصة (SDR).

المصدر: وكالات روسية

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