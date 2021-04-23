للمرة الأولى في نحو شهر.. الدولار يهبط دون 75 روبلا

تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام نظيرتها الأمريكية، وهبط الدولار، اليوم الجمعة، دون مستوى 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 23 مارس الماضي.

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وبحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 35 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.07 روبل، وقبل ذلك كانت العملة الأمريكية قد انخفضت دون الـ75 روبلا.

في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 22 كوبيكا إلى 90.41 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وقفز سعر صرف العملة الروسية أمس الخميس، بعد أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الانتهاء من التأكد من جاهزية القوات الروسية في جنوب البلاد.

كذلك أوعز وزير الدفاع الروسي من شبه جزيرة القرم الروسية لقواته بالعودة إلى ثكناتها، وذلك بعد التأكد من جاهزية القوات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية من روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي