الروبل الروسي يقفز والعملة الأوكرانية تصعد بعد إعلان من وزير الدفاع الروسي

قفز سعر صرف العملة الروسية أمام الدولار واليورو، اليوم الخميس، بعد أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الانتهاء من التأكد من جاهزية القوات الروسية في جنوب البلاد.

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كذلك أوعز وزير الدفاع الروسي من شبه جزيرة القرم الروسية للقوات الروسية بالعودة إلى أماكن الانتشار، وذلك بعد التأكد من جاهزية القوات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية من روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وعقب الإعلان قفزت العملة الروسية وجرى تداولها عند 75.73 روبل للدولار، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع 90 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) بحلول الساعة 14:53 بتوقيت موسكو.

في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 96 كوبيكا إلى 91.20 روبل للدولار، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك صعدت العملة الأوكرانية "هريفنا"، حيث انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.5% إلى 27.96 هريفنا.

المصدر: نوفوستي