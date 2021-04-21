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فرنسا مستعدة لمنح قرض بـ1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي

مال وأعمال

فرنسا مستعدة لمنح قرض بـ1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي
Reuters
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قال دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.

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وسيذلل ذلك عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين.

وقال السفير جان ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، خلال ندوة افتراضية: "نحن متفائلون للغاية فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار، أيا كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق".

المصدر: "رويترز"

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