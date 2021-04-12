واشنطن وصندوق النقد الدولي يدعوان إلى تخفيف ديون السودان

دعت واشنطن وصندوق النقد الدولي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لتخفيف ديون السودان، مؤكدين أن الخرطوم أحرزت تقدما ملموسا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت وزارة الخزانة إن نائب وزير الخزانة الأمريكية آندي بوكول والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، نظما لقاء افتراضيا مع ممثلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس، مشيرة إلى أن الهدف هو "الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

وقدمت الولايات المتحدة في نهاية مارس الماضي مساعدات قيمتها 1,15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 49,8 مليار دولار في نهاية عام 2019.

وقالت المؤسستان إن السودان أصبح مؤهلا للحصول على المساعدات بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

المصدر: "أ ف ب"