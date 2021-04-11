وزير النقل المصري في الخرطوم: الربط السككي مع السودان سيرى النور قريبا

أكد وزير النقل المصري كامل الوزير، أن هناك توجيها واضحا وصريحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومدروسا من الحكومة، بتلبية أي مطالب للسودان وخاصة في قطاع النقل فورا.

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وعقدت اليوم الأحد، في الخرطوم، جلسة مباحثات في مجال النقل، ترأس الجانب المصري فيها وزير النقل المهندس كامل الوزير، والجانب السوداني وزير النقل والبنى التحتية السوداني المهندس ميرغني موسى.

وقال وزير النقل المصري، في افتتاح جلسة المباحثات، إن "شريانا جديدا من شرايين التواصل والحياة بين الشعبين المصري والسوداني، ممثلا في الربط السككي، سيرى النور قريبا، لافتا إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، وهناك دراسات تجرى على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن".

وأضاف "الأموال مرصودة وأنا شخصيا حصلت على تصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن أي مشروع، له مردود إيجابي على علاقة الشعبين وخدمة مصالح الشعبين ينفذ فورا".

وأوضح الوزير أن "هناك عملا يجري لاستكمال الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان وهو طريق يتكون من 6 حارات في كل اتجاه بإجمالي، 12 حارة مرورية، وسيستكمل إلى الحدود الدولية، ولا مشكلة أبدا في الاعتمادات المالية، ونحن جاهزون إلى كل ما يحتاجه الأخوة في السودان".

وأكد قناعة مصر بأن "مصلحة البلدين واحدة ومصيرنا واحد، لذلك يتم تنفيذ كل ما هو ممكن في سبيل الحافظ على المصير المشترك والهدف الواحد"، لافتا إلى "التعاون في مجال قطاعات النقل البري أو النهري أو البحري وحتى المواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وهو قطاع كبير جدا في مصر وموجد الآن في السودان".

وقال وزير النقل، إن المناطق اللوجستية موجودة، لكن يجب تطويرها للاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفا: "يدنا ممدودة للأشقاء في السودان، فهدفنا ومصيرنا واحد ونريد ما هو أكبر من التعان، حيث نسعى إلى شراكة حقيقية بتعاون ودعم من وزير النقل ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، تنفيذا لتوجيهات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان".

من جانبه، أعرب وزير النقل السوداني المهندس ميرغني موسى، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عن ترحيبه بالوفد المصري، وشكره على التعاون الذي لقيه من وزارة النقل المصرية والوزير كامل الوزير، في هذا الصدد.

وأكد وزير النقل السوداني، أن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الطيران والسكك الحديد والتعاون طويل الأمد بين البلدين.

المصدر: بوابة الأهرام