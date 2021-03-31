السعودية تعوّم سفينة "جلالة الملك حائل" الحربية في إسبانيا (صور)

عومت القوات البحرية الملكية السعودية "سفينة جلالة الملك حائل"، وهي السفينة الثالثة ضمن مشروع السروات، في حوض بناء السفن التابع لشركة "نافانتيا" في مدينة سان فرناندو بمملكة إسبانيا.

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وتتميز سفن مشروع السروات الذي يضم خمس سفن من طراز "كورفيت أفانتي 2200" بكونها تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وصرح قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، بأن تعويم "سفينة جلالة الملك حائل" يتماشى مع الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

وكشف الغفيلي أن مشروع السروات "سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة وإضافة إلى ذلك، تعد سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة، وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيا".

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد: "نحن فخورون بأن نشهد لحظة تاريخية أخرى في الشراكة الاستراتيجية بين كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية وشركة "نافانتيا" الإسبانية.

المصدر: "واس"