 
مباشر

الحكومة المصرية تعلن هدف مشروع "الدلتا" الذي أعلن عنه السيسي (صورة)

مال وأعمال

الحكومة المصرية تعلن هدف مشروع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2wb

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري صورة "إنفوجراف" أوضح فيها أن الرئيس المصري أعطى إشارة البدء لتنفيذ مشروع "الدلتا".

الحكومة المصرية تعلن هدف مشروع
إقرأ المزيد
مصر.. السيسي يوجه بالبدء بتنفيذ مشروع
مصر.. السيسي يوجه بالبدء بتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" بشكل فوري

وأوضح المركز أنه سيتم تنفيذ مشروع "الدلتا" بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان.

وأوضح الإنفوجراف إنه من المتوقع أن يسهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وتقليص استيراد الغذاء، وتحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي بشكل حقيقي ومستدام.

الحكومة المصرية تعلن هدف مشروع

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا