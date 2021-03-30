الحكومة المصرية تعلن هدف مشروع "الدلتا" الذي أعلن عنه السيسي (صورة)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري صورة "إنفوجراف" أوضح فيها أن الرئيس المصري أعطى إشارة البدء لتنفيذ مشروع "الدلتا".

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وأوضح المركز أنه سيتم تنفيذ مشروع "الدلتا" بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان.

وأوضح الإنفوجراف إنه من المتوقع أن يسهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وتقليص استيراد الغذاء، وتحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي بشكل حقيقي ومستدام.

المصدر: RT