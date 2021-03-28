مصر.. السيسي يوجه بالبدء بتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" بشكل فوري

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، ودمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة السيد القصير، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مصطفى أمين، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار.

وأضاف أن "الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان".

وأشار إلى أن "السيسي اطلع على كافة التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي".

ولفت إلى أن السيسي قد وجه في هذا الإطار بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

ولفت راضي إلى أنه تم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التي ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الري.

ناصر حاتم

المصدر: RT