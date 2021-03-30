"حلحلة" بين العراق وإيران بإمدادات الغاز وقضية المستحقات المالية

كشف الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، اليوم الثلاثاء، عن "حلحلة" بين بغداد وطهران في مسألة تسديد مستحقات تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.

وأوضح المسؤول، أن إيران تزود العراق حاليا بـ22 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، بعد أن كانت الكمية 50 مليون قدم مكعب قياسي، وأعرب العبادي عن أمله في أن تعاود إيران تزويد العراق بالكميات السابقة لضمان استقرار وضع المنظومة الكهربائية، لاسيما توفير الوقود إلى الطاقات الإنتاجية المضافة.

واعتبر أن مشكلة تلكؤ إيران بتزويد العراق بالغاز، كانت تتعلق بوجود مستحقات عراقية للجانب الإيراني والتي تبلغ 2.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن "هذه المبالغ مؤمنة من الجانب العراقي ومودعة في (المصرف العراقي للتجارة) إلا أن العقوبات المفروضة (على طهران) حالت دون تحويل المبلغ".

وكشف العبادي عن "حلحلة" هذا الموضوع بين الجانبين لضمان معاودة الجانب الإيراني لضخ الغاز بواقع 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميا قبل موسم الصيف المقبل.

المصدر: السومرية