أول ظهور للأسد منذ الإعلان عن تعافيه من كورونا (صور)

نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، صورا للرئيس السوري بشار الأسد وهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويعد هذا الاجتماع الأول للرئيس السوري بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصابه هو وزوجته أسماء في وقت سابق من الشهر الجاري.

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

وكانت رئاسة الجمهورية السورية قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء عادا اليوم لمزاولة العمل بشكل طبيعي بعد زوال أعراض الإصابة بكوفيد 19.

المصدر: RT