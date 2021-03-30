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أول ظهور للأسد منذ الإعلان عن تعافيه من كورونا (صور)

مال وأعمال

أول ظهور للأسد منذ الإعلان عن تعافيه من كورونا (صور)
رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس السوري بشار الأسد
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نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، صورا للرئيس السوري بشار الأسد وهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويعد هذا الاجتماع الأول للرئيس السوري بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصابه هو وزوجته أسماء في وقت سابق من الشهر الجاري.

أول ظهور للأسد منذ الإعلان عن تعافيه من كورونا (صور)
رئاسة الجمهورية العربية السورية
أول ظهور للأسد منذ الإعلان عن تعافيه من كورونا (صور)
رئاسة الجمهورية العربية السورية
أول ظهور للأسد منذ الإعلان عن تعافيه من كورونا (صور)
رئاسة الجمهورية العربية السورية
أول ظهور للأسد منذ الإعلان عن تعافيه من كورونا (صور)
رئاسة الجمهورية العربية السورية
أول ظهور للأسد منذ الإعلان عن تعافيه من كورونا (صور)
رئاسة الجمهورية العربية السورية

وكانت رئاسة الجمهورية السورية قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء عادا اليوم لمزاولة العمل بشكل طبيعي بعد زوال أعراض الإصابة بكوفيد 19.

المصدر: RT

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