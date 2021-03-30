المركزي الأمريكي: مجلس الاحتياطي لن يبقي أسعار الفائدة منخفضة للحكومة

قال كريستوفر ووالر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين، إن مجلس الاحتياطي لن يغير مسار سياسته لأسعار الفائدة أو مشترياته من السندات لمساعدة الحكومة بتمويل العجز.

وذكر ووالر خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي أن الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي "سيذعن لضغوط الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للمساعدة في خدمة الدين والحفاظ على مشتريات الأصول للمساعدة في تمويل الحكومة الاتحادية هو اعتقاد خاطئ".

وأضاف: "السياسة النقدية لم ولن يجري توجيهها لتلك الأغراض".

وصرح بأن السياسة النقدية سيجري تحديدها "حصريا لتنفيذ" الأهداف المكلف بها مجلس الاحتياطي لتحقيق أقصى توظيف واستقرار التضخم.

وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي قرب الصفر ومواصلة مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار إلى أن يصبح التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا أكبر.

وفي الوقت نفسه راكمت الحكومة الاتحادية دينا قياسيا لتمويل إجراءات مكافحة الجائحة، وهو شيء يفعله صانعو السياسات بارتياح لأن الحكومة الأمريكية يمكنها اقتراض أموال بأسعار فائدة رخيصة جدا في الأسواق الدولية.

المصدر: رويترز