"سويس الشمال".. وكالة روسية تشير إلى طريق بديل للسفن المتكدسة خلف قناة السويس (فيديو)

كشفت شركة "روس أتوم" الروسية عن طريق بديل لقناة السويس المصرية، بعد الأزمة المتعلقة بسفينة الحاويات المتواجدة في ممر القناة حاليا، وتوقف حركة التجارة بسببها.

Suez Canal to be blocked for days over a container ship ran aground. Bloomberg says some 42 vessels are waiting for the ship to be re-floated. BTW, trip from Murmansk (Russian city near Norway) to Japan on the Northern Sea Route is 5770 miles & 12 840 miles through the Suez Canal pic.twitter.com/DLmzrc7rdO — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 24, 2021

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وأكدت الشركة عبر موقعها على "تويتر"، أن "طريق بحر الشمال، سيكون الحل السحري للسفن المتكدسة عند مدخل قناة السويس بعد الأزمة"، موضحة أن لهذا الطريق مزايا للنقل بين آسيا وأوروبا.

ووفقا للشركة، فإن روسيا تستخدم أقوى كاسحات الجليد النووية لتسيير الحركة في بحر الشمال، بالإضافة إلى الذوبان السريع للقطب الشمالي في هذا الوقت، مما يجعل المرور عبره في غاية السهولة.

2. If you get icebound, we have icebreakers, well to break the ice https://t.co/fJWWmToXD1 — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021

ووفقا للشركة، بالمقارنة بين الطريق عبر قناة السويس، فإن المسافة على طول خط البحر الشمالي من الصين إلى الموانئ الأوروبية أقصر بحوالي 40٪.

وفي تغريدة أخرى، مازحت شركة "روس أتوم" متابيعها، مؤكدة أن هناك مساحة أكبر بكثير في طريق بحر الشمال.

3. You might get stuck in the Suez Canal for days pic.twitter.com/Z6slwdyq53 — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021

وتقول "روس أتوم" إن الجليد في المحيط المتجمد الشمالي هذا الشتاء أرق نسبيا، لذلك غالبا ما تذهب ناقلات الغاز غير مصحوبة بكاسحة جليد.

المصدر: RT + روس أتوم