منجم السكري للذهب في مصر يضاعف أرباحه خلال العام الماضي

زادت أرباح مصر من منجم السكري للذهب بمقدار الضعف، خلال العام الماضي نتيجة زيادة أرباح الشركة بعد القفزة الكبيرة في أسعار الذهب عالميا.

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وأظهرت نتائج أعمال شركة سنتامين اليوم الاثنين أن مصر ستحصل على 174.2 مليون دولار أرباحًا من منجم السكري في 2020 مقابل 87.1 مليون دولار في عام 2019.

وقالت سنتامين إنه منذ 1 يوليو الماضي تغيرت معادلة توزيع الأرباح بين مصر و سنتامين لتصبح مناصفة بينهما، بعد أن كانت مصر تحصل على 45%، وستظل على هذه النسبة الجديدة حتى نهاية امتياز تطوير منجم السكري.

وتحصل الهيئة العامة للثروة المعدنية على هذه الأرباح، ممثلة للحكومة المصرية، بحسب سنتامين.

وبحسب الشركة فإن مصر حصلت على إتاوة تبلغ نحو 25 مليون دولار نظير ارتفاع إيرادات مبيعات الذهب في الشركة.

ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، وهو منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر وأحد أكبر 10 مناجم في العالم، وتديره سنتامين وفقًا لاتفاق وقع مع الحكومة المصرية.

المصدر: "مصراوي"