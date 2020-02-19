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مسؤول مصري: منجم السكري أكثر مناجم الذهب ثراء في مصر

مال وأعمال

مسؤول مصري: منجم السكري أكثر مناجم الذهب ثراء في مصر
Reuters
منجم ذهب في مصر
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كشف رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية في مصر مدحت نافع، أن أكثر مناجم الذهب ثراء في الإنتاج بمصر هو منجم السكري الذي يعد أحد أكبر المناجم في العالم.

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وقال عبر قناة "دي إم سي" المصرية: "مصر لديها ثروات طبيعية جيدة جدا في مجال الثروة المعدنية"، لافتا إلى أن تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان ضروريا، حيث قدم حوافز للاستكشاف والبحث للجادين وهناك حوافز للاستثمار الجيد الذي نميزه عن الاستثمار الرديء الذي كان يضع يده على المناجم والمحاجر لسنوات طويلة.

وأضاف أن الحوافز المقدمة للمستثمر في السابق كانت عادة غير مجزية للإقبال، ولكن بعد تعديل القانون أصبحت الحوافز ممكنة، والتفاوض مع المستثمرين بشأن تحديد الإتاوات والمقابل أمر أصبح مكسبا للطرفين.

وأشار إلى أن الذهب مهم في الأوقات التي تقع في ما يسمى بـ"عدم اليقين" مثل فيروس كورونا والمخاطر الجيوسياسية والاضطرابات العسكرية.

المصدر: الوطن

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