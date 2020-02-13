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مصر تمنح أول ترخيص لاستخراج الذهب منذ 15 عاما

مال وأعمال

مصر تمنح أول ترخيص لاستخراج الذهب منذ 15 عاما
Reuters
موقع أحد مناجم الذهب في مصر
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أعلنت شركة "أتون ريسورسز" الكندية لاستخراج الذهب، أن مصر وافقت على منحها رخصة تعدين هي الأولى من نوعها، منذ الترخيص لشركة "سنتامين" قبل 15 عاما.

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وحسب موقعها على الإنترنت، نالت "سنتامين" رخصتها عام 2005، حيث نجحت الشركة الكندية في الحصول على الرخصة الجديدة بعد أن سنت مصر العام الماضي قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

وكان وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فكري يوسف، قد أكد أن إنتاج منجم السكري للذهب أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، وصل إلى 15 طنا من الذهب سنويا.

وكانت شركة "سنتامين" المسؤولة عن منجم السكري، قد أعلنت عن ارتفاع إنتاج الذهب بمنجم السكرى خلال 2019 بنسبة 2%، ليصل إلى 480.528 ألف أوقية، مقابل 472.418 ألف أوقية خلال 2018.

ويقع منجم السكري في منطقة جبل السكري في صحراء النوبة (الصحراء الشرقية)، على 30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر.

المصدر: رويترز + RT

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