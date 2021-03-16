 
مباشر

السعودية تصدر بيانا بعد فرض رسوم دخول مواطنيها إلى مصر

مال وأعمال

السعودية تصدر بيانا بعد فرض رسوم دخول مواطنيها إلى مصر
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzcu

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر أنه صدر تنظيم جديد لتأشيرات الدخول إلى مصر بفرض رسوم تأشيرة بقيمة 25 دولارا أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي.

إقرأ المزيد
الإمارات تصدر تنبيها لمواطنيها المتجهين إلى مصر
الإمارات تصدر تنبيها لمواطنيها المتجهين إلى مصر

وقالت السفارة في بيان لها إن: "المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي يشملها القرار، ولهذا حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه ابتداء من 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م"، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار، التي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا