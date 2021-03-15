الكشف عن قيمة الرسوم المصرية على دخول السعوديين

كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن قيمة الرسوم التي فرضتها وزارة الداخلية المصرية على مواطني المملكة.

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وأوضحت الصحيفة أن قيمة التأشيرة ستكون 25 دولارا أمريكيا أو ما يقارب 100 ريال سعودي تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر).

ووفقا للصحيفة قال مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، إن "القرار إذا نفذ سيكون شأنا داخليا، ولا أستطيع التعليق عليه، ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية".

يذكر أنه في يوليو 2020 تداول العديد من مواقع التواصل فرض مصر رسم تأشيرة دخول على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وتم إلغاؤه وتأجيله حتى صدر رسميا في 12 مارس 2021، واستقبلت مصر في عام 2019 ما يقارب من 700 ألف سائح سعودي لأول مرة.

المصدر: سبق