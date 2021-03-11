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مصر تفرض رسوم دخول على العرب وتشير إلى مواطني قطر ببند خاص (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر تفرض رسوم دخول على العرب وتشير إلى مواطني قطر ببند خاص (صورة)
Reuters
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

مصر تفرض رسوم دخول على العرب وتشير إلى مواطني قطر ببند خاص (صورة)
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ويستنثي القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

ومن جهة أخرى، كان المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، قد أعلن عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة.

المصدر: RT

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