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طول شواطئها سيزداد 400%.. محمد بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري حتى العام 2040

مال وأعمال

طول شواطئها سيزداد 400%.. محمد بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري حتى العام 2040
Reuters AHMED JADALLAH
دبي
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن اعتماد مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040.

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وقال محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا بحمد الله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040"، مشيرا إلى أن هدفهم هو أن تكون دبي "المدينة الأفضل للحياة في العالم".

وأضاف: "مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف، وستزيد أطوال شواطئنا 400% خلال العشرين عاما القادمة "، لافتا إلى أن "60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية".

المصدر: RT

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