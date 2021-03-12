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السعودية تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في السودان

مال وأعمال

السعودية تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في السودان
Reuters
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أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف أن السعودية تعهدت باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان، وتشجيع أطراف أخرى على المشاركة.

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وحصل السودان في وقت سابق هذا الأسبوع من السعودية على تجديد لتعهدها بمنحة قيمتها 1.5 مليار دولار كانت أعلنت عنها لأول مرة في 2019.

وقال يوسف إن السودان تلقى 300 مليون دولار من تلك المنحة في نفس العام، وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات.

المصدر: رويترز

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