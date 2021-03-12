الأكبر في تاريخ الصين.. غرامة على عملاق التجارة الإلكتروني "علي بابا"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن هيئة مكافحة الاحتكار في الصين تخطط لفرض أكبر غرامة في تاريخ الشركات الصينية على عملاق التجارة الإلكتروني الصيني "علي بابا".

ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن الغرامة ستفوق الغرامة التي دفعتها شركة "كوالكوم" في 2015 والتي بلغت 975 مليون دولار، حينها تم اتهام الشركة الأمريكية بالمنافسة غير العادلة.

في نهاية 2020، أطلقت الهيئة الصينية للرقابة على السوق والتنظيم تحقيقا ضد "علي بابا" بشأن ممارسات احتكارية. من جهتها أبدت الشركة استعدادها للتعاون الفعال مع السلطات.

وتعتبر "علي بابا" أكبر شركة إنترنت في الصين تعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ العام 1999، وتمتلك المجموعة منصات مختلفة للتجارة الإلكترونية مثل "علي بابا إكسبريس" و"تاباو" و"تمال".

المصدر: نوفوستي