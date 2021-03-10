بوتين وأردوغان يدشنان بناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو" النووية

يدشن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، العمل في بناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو" للطاقة النووية.

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ووفقا لبيان صدر عن الكرملين مساء الثلاثاء فإن الزعيمين سيشاركان في مراسم التدشين عبر تقنية الفيديو.

وتقوم شركة الطاقة الذرية الروسية "روس آتوم" بتنفيذ بناء هذه المحطة النووية على الساحل الجنوبي لتركيا، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية حكومية وقعت بين موسكو وأنقرة في العام 2010.

وستتألف المحطة من أربع وحدات طاقة VVER-1200، بسعة إجمالية تبلغ 4.8 ألف ميغاواط. وفي أبريل 2018 وضع الرئيسان الروسي والتركي حجر الأساس لبناء محطة الطاقة النووية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مفاعل المحطة الأول في عام 2023.

المصدر: RT