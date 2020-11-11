قلب المفاعل النووي التركي يصل من روسيا

وصل من روسيا إلى تركيا الهيكل الخاص بأول وحدة طاقة في محطة "أكويو" للطاقة النووية، وتعد "أكويو" أول محطة كهروذرية لإنتاج الكهرباء في تركيا.

وفي غضون 20 يوما قطع الهيكل، الذي سيكون قلب محطة "أكويو"، مسافة 3 آلاف كيلومتر.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم تصنيع الهيكل، الذي يبلغ ارتفاعه 12 مترا ويصل وزنه إلى 330 طنا في مصنع يتبع لشركة "روس آتوم" الروسية في مدينة فولجودونسك. وقد اجتاز الهيكل مئات الاختبارات.

ويجري حاليا بناء محطة "أكويو" النووية على الساحل الجنوبي لتركيا وفقا لمشروع روسي. ويأتي ذلك في إطار اتفاق حكومي بين أنقرة وموسكو والذي أبرم في مايو 2010، وستتألف المحطة من أربع وحدات طاقة VVER-1200، بسعة إجمالية تبلغ 4.8 ألف ميغاواط.

وفي أبريل 2018 وضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لبناء محطة الطاقة النووية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مفاعل المحطة الأول في عام 2023.

المصدر: وكالات