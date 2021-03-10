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دراسة: 37% من المستثمرين في الولايات المتحدة يسترشدون بتغريدات إيلون موسك

مال وأعمال

دراسة: 37% من المستثمرين في الولايات المتحدة يسترشدون بتغريدات إيلون موسك
Reuters RASHID ABBASI
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أشار استطلاع للرأي إلى أن 37% من المستثمرين في الولايات المتحدة اتخذوا قرارات استثمارية ولو مرة واحدة، بناء على تغريدات مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون موسك على "تويتر".

وحسب معطيات الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Piplsay، فإن 16% ممن شملهم الاستطلاع تصرفوا بناء على تغريدات موسك مرات عديدة، بينما اتخذ 21% قرارات استثمارية بناء على تغريدات موسك مرة أو مرتين.

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وأشار 64% إلى أنهم يتابعون إيلون موسك على "تويتر"، و43% منهم بشكل وثيق.

وأكد 82% أنهم يتخذون موقفا إيجابيا من إيلون موسك، و48% منهم يعتبرونه "عبقريا".

وشمل الاستطلاع آراء 30400 شخص تزيد أعمارهم على 18 سنة.

ويبلغ عدد متابعي إيلون موسك على "تويتر" 48.7 مليون متابع.

المصدر: "تاس"

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