شركة أوروبية جديدة تكمل تمويل "السيل الشمالي-2" رغم الضغوطات الأمريكية

أوفت شركة "يونيبر" الألمانية بالتزاماتها المالية بمشروع "السيل الشمالي-2" بالرغم من الضغوطات الأمريكية على المشروع الذي يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق

وذكر المدير التنفيذي للشركة الألمانية، ندرياس شيرينبيك، في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الخميس، أن الشركة أكملت تمويل مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي.

وبذلك أصبحت شركة "يونيبر" رابع شركة من بين خمس شركات أوروبية تشارك في مشروع "السيل الشمالي-2" مع شركة "غازبروم" وتعلن عن اكتمال تمويل المشروع.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ تقريبا معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي