بنك "بريكس" يقدم للصين أكثر من مليار دولار لإنعاش الاقتصاد

وافق مجلس إدارة بنك "بريكس" الجديد للتنمية، على تقديم 7 مليارات يوان (حوالي 1.08 مليار دولار) للصين، في إطار برنامج المساعدة الطارئة للدول الأعضاء لمكافحة عواقب وباء كورونا.

وهذه هي الدفعة الثانية من القروض المقدمة إلى بكين، في إطار البرنامج المذكور. في عام 2020، استلمت الصين 7 مليارات يوان من نفس البنك.

ووفقا لبيان المصرف، سيخصص القرض الحالي لإنعاش الإنتاج، وخلق فرص عمل في البلاد.

وذكر البيان، أن الحجم الإجمالي للمساعدات والقروض في إطار هذا البرنامج، وحسب لخطة التي وافق عليها المصرف، سيصل إلى 10 مليارات دولار. وحتى الآن، تلقت الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بشكل إجمالي حوالي 7 مليارات دولار.

المصدر: تاس