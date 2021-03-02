"سامسونغ سي آند تي" تفوز بعقد قيمته 1.9 تريليون وون من قطر للبترول

قالت شركة "سامسونغ سي آند تي" الكورية الجنوبية إنها فازت بعقد قيمته 1.9 تريليون وون من شركة قطر للبترول.

وستقيم الشركة الكورية الجنوبية منشآت لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتحميله في مشروع توسعة حقل الشمال.

ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع.

وأعلنت قطر للبترول عن منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ للإنشاء والتجارة، لتوسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال الواقعة في مدينة رأس لفان الصناعية، وذلك لصالح مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

قطر للبترول تمنح عقداً لبناء مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال#قطر_للبترول#قطرhttps://t.co/4TMJkv6yktpic.twitter.com/15UMxJNq9H — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) March 1, 2021

ووقع العقد كل من المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وأوه سي تشول، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة سامسونغ للإنشاء والتجارة، وذلك خلال حفل خاص أقيم اليوم في مقر قطر للبترول بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز.

ويعتبر هذا العقد، الذي تزيد قيمته الإجمالية على 7 مليارات ريال قطري (بما في ذلك الأعمال الاختيارية)، عقد الأعمال البرية الثاني الذي يتم منحه كجزء من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، فقد منحت قطر للبترول في الثامن من فبراير 2021 عقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء، لإنشاء أربعة خطوط إنتاج عملاقة للغاز الطبيعي المسال مع مرافق المعالجة المرتبطة بها لتحالف شركتي تشيودا وتكنيب.

ويعد هذان العقدان تتويجا لأعمال الهندسة والتصميم الأولية التي بدأت في أوائل عام 2018، وعند اكتمال تنفيذهما، سيرفع مشروع حقل الشمال الشرقي طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليونا إلى 110 ملايين طن سنويا.

كما ستعمل المرحلة الثانية من التوسعة المخطط لها، وهي مشروع حقل الشمال الجنوبي، على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

المصدر: RT + وكالات