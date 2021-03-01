خبراء يتوقعون تضاعف عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية

توقع خبراء "كاسبرسكي لاب"، وهي شركة روسية لتطوير برامج أمن تكنولوجيا المعلومات، أن تتضاعف حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقيمة، بما في ذلك "البيتكوين"، في 2021.

ووفقا لتقديرات الخبراء فإن هذا النوع من الاحتيال سيصل هذا العام إلى 4.5 مليار دولار، وأشاروا إلى أن العام 2020 شهد زيادة كبيرة في الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية.

وعلى صعيد التداولات جرى تداول عملة "البيتكوين" اليوم عند مستوى 47300 دولار، وصعدت العملة الرقمية خلال التعاملات بنحو 5%. وللمقارنة فقد جرى تداول العملة قبل الأسبوع عند مستوى 54 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي