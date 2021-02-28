صراع أغنياء العالم على البيتكوين: غيتس ينصح بالابتعاد وموسك يسبب "جنون أسعار"

دعا الملياردير الأمريكي بيل غيتس إلى تجنب الاستثمار في العملة الرقمية "بيتكوين"، لمن يملكون أموالا أقل من من أغنى رجل في العالم إيلون موسك، الذي يدعو إلى الاستثمار بهذه العملة.

وقال مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية غيتس في مقابلة مع "بلومبيرغ": "في الوقت الذي يقود فيه إيلون موسك (الملياردير الأمريكي) جنون الشراء في سوق العملات الرقمية، يجب على أي شخص لديه أموال أقل منه (موسك) تجنب الاستثمار في عملة البيتكوين، وتوخي الحذر".

وأضاف أنه "في حين أن تقلبات الأسعار قد لا تكون مصدر قلق لأمثال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" والثري (موسك)، فإن المخاطر ستكون مقلقة للآخرين".

бفي إحدى تصريحاته الأخيرة على تطبيق "Clubhouse"، أشار غيتس إلى أن "تعدين البيتكوين يضر بالبيئة".

وجاء هذا التصريح بعد حوالي أسبوعين من اكتشاف باحثين في جامعة "كامبريدج" أن تعدين البيتكوين يستهلك كهرباء أكثر مما تستهلكه بعض البلدان، كالأرجنتين على سبيل المثال.

ومن جانب آخر، يروج موسك للاستثمار بالبيتكوين، وتوقع أنه قد تحظى هذه العملة باعتراف على نطاق أوسع قريبا.

ويعتبر موسك أن "الاستثمار في عملة البيتكوين أقل "غباء" من الاستثمار في النقود الورقية".

وشهد هذا الأسبوع توقفا لارتفاع أسعار البيتكوين، حيث انخفض من مستوى قياسي بلغ 58000 دولار إلى مستواه الحالي البالغ حوالي 47300 دولار.

المصدر: RT