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مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2021 بعجز 2.76 مليار دولار

مال وأعمال

مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2021 بعجز 2.76 مليار دولار
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أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، بعجز 1.97 مليار دينار، أي ما يعادل 2.758 مليار دولار أمريكي.

كما أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من مجلس النواب، إلى مجلس الأعيان، الغرفة الثانية للبرلمان للموافقة عليه.

وبعد مصادقتها من البرلمان بغرفتيه، ترسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها.

المصدر: "عمون"

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