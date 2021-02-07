20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في 2020

أعلن السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، اليوم الأحد، حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة خلال العام الماضي 2020.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "بلغ حجم التبادل التجاري سنة 2020 بين تركيا والعراق 20 مليارا و666 مليون دولار".

وأضاف: "بهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ20 مليار دولار تصدير، واستيراد".

بلغ حجم التبادل التجاري سنة ٢٠٢٠ بين تركيا والعراق ٢٠ مليار ٦٦٦ مليون دولار.



وبهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ٢٠ مليار دولار (تصدير + استيراد). 🇮🇶🇹🇷 — Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021

المصدر:RT