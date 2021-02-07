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20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في 2020

مال وأعمال

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في 2020
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أعلن السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، اليوم الأحد، حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة خلال العام الماضي 2020.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "بلغ حجم التبادل التجاري سنة 2020 بين تركيا والعراق 20 مليارا و666 مليون دولار".

وأضاف: "بهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ20 مليار دولار تصدير، واستيراد".

 

المصدر:RT

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