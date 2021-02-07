20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في 2020
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أعلن السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، اليوم الأحد، حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة خلال العام الماضي 2020.
وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "بلغ حجم التبادل التجاري سنة 2020 بين تركيا والعراق 20 مليارا و666 مليون دولار".
وأضاف: "بهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ20 مليار دولار تصدير، واستيراد".
بلغ حجم التبادل التجاري سنة ٢٠٢٠ بين تركيا والعراق ٢٠ مليار ٦٦٦ مليون دولار.— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021
وبهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ٢٠ مليار دولار (تصدير + استيراد). 🇮🇶🇹🇷
المصدر:RT